Joo Hyun-mi se produira en concert à Seongnam

Date : le 28 décembre 2018

Lieu : Opera house du Seongnam Arts Center





Joo Hyun-mi est souvent appelée la « reine du trot » en Corée du Sud. Elle donnera un concert qui parcourra l’ensemble de ses tubes les plus populaires.





Après avoir fait ses débuts en 1984, Joo a sorti 40 albums durant sa carrière de 40 ans. Parmi ses chansons les plus populaires, on peut citer « Le pont Yeongdong sous la pluie », « Amour non partagé », « Un instant », etc.





Pour bon nombre de sud-Coréens, le simple fait d’entendre ces titres les plonge dans leurs souvenirs. Ses chansons continuent d’émouvoir le public.





Ce concert sera l’occasion de faire le bilan de sa carrière spectaculaire. Il constituera sans aucun doute un moment inoubliable non seulement pour la chanteuse mais aussi pour ses fans qui la soutiennent depuis plus de quatre décennies.