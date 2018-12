Nom réel : Lee Yong-ho

Début : 2014





Afternight Project est un auteur-compositeur-interprète qui présente une musique de style ballade. Le chanteur a choisi « Afternight Project » comme nom de scène parce qu’il travaille en général entre la nuit et l’aube.





Il a fait ses débuts en 2014 avec le single « Day » qui inclut deux titres « Day » et « Consolation ». Le premier parle de la solitude et du sentiment de vide que l’on éprouve entre la nuit et l’aube. Et le dernier est une ballade sentimentale qui transmet un message pour consoler ceux qui ont de la peine.





Il a également participé à la bande originale du feuilleton « Hi! School: Love On » diffusé sur la chaîne KBS.





Depuis ses débuts, il continue de présenter chaque année deux ou trois chansons dont « Every Night », « Habit » et « Someday ».





Day (single, janvier 2014)

Every Night (single, juillet 2015)

When Love Comes (single, mai 2016)

Take me (single, juin 2017)

Leaving You (single, novembre 2018)