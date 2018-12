Début : 2017





Kong Na-ri est une chanteuse de « trot ». Quand elle était lycéenne, elle a participé à plusieurs compétions de chant pour se faire connaître.





Après avoir étudié la musique pratique à l’université, elle a travaillé comme coach vocal et musicienne de studio jusqu’à ses débuts.





En 2017, elle a sorti son premier mini-album intitulé « Believe it or not ». Sa chanson phare du même titre est de style semi-trot au rythme de danse latine qui s’harmonise bien avec la voix puissante de la chanteuse.





Kong Na-ri a également participé à la bande originale de la série télévisée « Blow Breeze » diffusée sur la chaîne MBC.





« Believe it or not » (mini-album, août 2017)