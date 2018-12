De plus en plus de groupes d’idoles masculins représentent des marques cosmétiques

ⓒ YONHAP News

De nombreuses marques cosmétiques sud-coréennes choisissent des groupes d’idoles masculins pour leurs campagnes de communication. Cette tendance est liée au succès grandissant de la K-pop dans le monde. Devenir égérie d’une marque de cosmétiques n’est plus l’apanage des actrices dans le pays du Matin clair.





Innisfree, la marque phare d’Amorepacific, numéro 1 national du secteur, a opté pour Wanna One. Ce groupe très apprécié des femmes de tous âges a grandement contribué à booster les ventes des produits de la marque. Nature Republic qui collabore depuis cinq ans avec Exo a réussi à se faire connaître auprès des fans de K-pop. The Face Shop et Tony Moly sont respectivement représentés par GOT7 et Monta X.





Plusieurs marques de cosmétiques tentent ainsi de créer des effets de synergie avec des vedettes de la hallyu. Pour faire de cette rencontre entre la K-beauty et la K-pop une relation gagnant-gagnant, la qualité des produits doit être au rendez-vous.