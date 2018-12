Red Velvet s’attaque aux Etats-Unis

ⓒ YONHAP News

Le girls band Red Velvet va entamer une tournée aux Etats-Unis en février 2019. Il s’agit de ses premiers concerts en solo. Ce groupe plein de joie et de peps a déjà donné un concert à Séoul en août dernier avant de partir rencontrer ses fans en Thaïlande, à Taïwan et à Singapour.





Durant cette tournée intitulée « Redmare in USA », les cinq jeunes filles vont se produire dans plusieurs villes américaines, le 8 février à Los Angles, le 10 février à Dallas, le 15 février à Chicago et le 17 février à New York. Le public américain pourra savourer à volonté les chansons fun et accrocheuses de Red Velvet.