Shim Soo-bong et In Soo-ni donnent des concerts de fin d’année célébrant leurs 40 ans de carrière

Shim Soo-bon et In Soo-ni, les deux divas légendaires de la musique sud-coréenne, donnent chacune des concerts de Noël à l’occasion du 40e anniversaire de leur carrière ! Même si leurs styles de musique sont différents, elles font partie de l’histoire de la musique populaire du pays du Matin clair.





D’abord, Shim Soo-bong a fait ses débuts fracassants en participant au concours de chanson des étudiants en 1978 à l’âge de 23 ans avec « L’homme de ce moment-là » qu’elle avait composé. En avril dernier, un nouveau disque a été publié comptant uniquement les morceaux qu’elle a signés. Le concert de cette auteure-compositrice-interprète aura lieu les 25 et 28 décembre à l’hôtel Lotte World.





In Soo-ni a également fait ses débuts en 1978. Durant ses 40 ans de carrière, elle a sorti au total 19 albums. Ses chansons de divers genres comme « Cher ami» et « Mon père » continuent d’émouvoir le public et d’être appréciés par les différentes générations. Le concert d’In Soo-ni sera organisé les 23 et 24 décembre, à l’hôtel Lotte World.