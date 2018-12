« Dance Sports Girls », une série télévisée diffusée tous les lundi et mardi sur KBS 2TV

Le documentaire à succès « Dance Sports Girls », diffusé par la KBS, a été adapté en série télévisée.





A Geoje, la ville des chantiers navals, en déclin, il y a des élèves qui dansent dans un lycée professionnel de jeunes filles.





Les adolescentes qui ont chacune leurs soucis et leurs objectifs se rencontrent dans un club de danse à l’école. Sous la direction du professeur Lee Gyu-ho (interprété par Kim Gap-su), elles s’intéressent de plus en plus à la danse et s’appliquent à l’entraînement. Ainsi, elles apprennent à se comprendre.





C’est l'histoire d'adolescents qui grandissent et apprennent le bonheur à travers la danse sportive, en se donnant à ce qu’ils aiment, et qui comprennent les relations sincères avec les autres.

Comment les jeunes filles grandiront-elles ?









Lee Gyu-ho (professeur) (interprété par Kim Gap-su)

Kim Si-eun (interprétée par Park Se-wan)

Gwon Seung-chan (interprété par Chang Dong-yun)

Park Hye-jin (interprétée par Lee Ju-yeong)









« Bien que je me place avec mes notes scolaires au plus bas niveau dans mon lycée, je veux être bonne en danse sportive ! »





Premier épisode diffusé le 3 décembre 2018 à 22h / tous les lundi et mardi à 22h (8 épisodes)