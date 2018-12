Un directeur de la CIA rencontre des officiels nord-coréens à Panmunjom

© YONHAP News

Andrew Kim, directeur du département dédié à la Corée au sein de la CIA, l’agence d’espionnage américaine, aurait rencontré des responsables nord-coréens lors d’une réunion secrète qui s’est tenue le 3 décembre à Panmunjom, le village de la trêve sur la frontière intercoréenne. Cette rencontre permettra-t-elle aux négociations nucléaires entre Corée du Nord et Etats-Unis de sortir de l’impasse?





« Cette récente visite de Andrew Kim en Corée du Sud indique une possible reprise des négociations. On sait que Kim travaille étroitement avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Il a accompagné ce dernier lors de ses quatre visites à Pyongyang cette année. Andrew Kim, un Américain d’origine coréenne, aurait aussi eu des contacts en coulisses avec des nord-Coréens avant le sommet de Singapour en juin entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il a récemment fait une visite secrète à Séoul et a rencontré des responsables nord-coréens à Panmunjom, même si on ne sait pas avec certitude qui il a rencontré. Ces officiels américains et nord-coréens ont sans doute discuté de l’ordre du jour de possibles prochains pourparlers de haut niveau, ou d’une deuxième rencontre Kim-Trump. Ils ont probablement cherché à sonder de possibles changements de position de leur interlocuteur », explique Kim Geun-sik, professeur de sciences politiques à l’université Kyungnam. Il nous offre son analyse.