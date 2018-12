Le premier hôpital à but lucratif va ouvrir à Jeju

ⓒYONHAP News

Le premier hôpital privé à but lucratif en Corée du Sud s'ouvrira l'année prochaine. La province autonome de Jeju a donné, le 5 décembre, son aval à l'inauguration de l'hôpital international Greenland, à condition que celui-ci ne traite que des patients étrangers. Cet établissement proposera ses services dans quatre disciplines seulement, à savoir la chirurgie esthétique, la dermatologie, la médecine interne et la médecine familiale.





La construction de l'hôpital a été financée par les 77,8 milliards de wons, soit 61 millions d’euros, investis par le promoteur immobilier chinois Greenland Group. Le projet avait déjà obtenu le feu vert du ministère de la Santé en décembre 2015 sous le gouvernement précédent. Mais la collectivité locale qui accueille l'établissement a mis trois ans pour donner son accord.





Entretemps, les travaux de construction de cet hôpital se sont achevés. Il occupe un site d'une superficie de quelque 28 000 m2 à Seogwipo, sur l'île méridionale. Il est doté d'une capacité d'accueil de 47 lits et a déjà recruté 134 personnes, dont neuf médecins et 28 infirmiers. Suite à l’approbation des autorités provinciales, il sera officiellement inauguré au début de l'année prochaine.





Le projet de création de cet établissement médical avait suscité une controverse dans le pays, plus particulièrement dans la région concernée. Lors d'un sondage réalisé par la province de Jeju en octobre, 58,9 % des sondés se sont prononcés contre l'implantation de l'hôpital Greenland. Après la publication de ce résultat, le gouverneur de Jeju a fait savoir qu'il prendrait en compte l'opinion des habitants dans sa décision. Pourtant, Won Hee-ryong a finalement donné son approbation conditionnelle au projet. Dans une conférence de presse tenue mercredi, il a indiqué que la décision d'accueillir cet hôpital avait été prise après mûre réflexion, dans l'intérêt de l'avenir de la province. Il a affirmé avoir pris en compte la nécessité de relancer l'économie, de donner un nouvel élan au tourisme local et de rehausser la crédibilité de l'administration sud-coréenne aux yeux des investisseurs étrangers. Le gouverneur a également affirmé que l'ouverture de cet hôpital privé étranger n'aurait pas d'impact sur le système de soins médicaux public, étant donné que le nombre de disciplines couvertes est restreint et que la loi sur l'assurance-maladie et celle sur les soins médicaux ne sont pas applicables à cet établissement.





Selon la législation sud-coréenne actuelle, seuls les médecins, le gouvernement, les collectivités locales, les écoles, les fondations pour des actions sociales ou autres personnes morales à but non lucratif peuvent ouvrir et gérer des hôpitaux dans le pays. Une dérogation a toutefois été accordée pour que des hôpitaux privés à but lucratif puissent s'ouvrir dans la province autonome de Jeju et dans les zones franches économiques, à condition d'obtenir l'aval du gouvernement central et des collectivités locales concernées. L'inauguration de l'hôpital Greenland s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de cette dérogation.





Le Minjoo, les syndicats médicaux et les associations de médecins s'opposent toujours à l'ouverture de cet hôpital. Pour eux, la recherche exacerbée de profit par un tel établissement pourrait provoquer une hausse des coûts de soins médicaux et miner le fondement du système médical actuel du pays. Surtout, les conglomérats pourraient voir dans ce type de projets une nouvelle source de recettes. Le PLC et les milieux d’affaires sont, quant à eux, favorables à la création d'hôpitaux à but lucratif qui pourraient créer une émulation au sein du secteur médical et permettre d'offrir aux citoyens des services de meilleure qualité à des prix plus compétitifs.