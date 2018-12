Moon Jae-in achève sa dernière tournée à l’étranger de l’année

ⓒYONHAP News

Le président de la République est rentré mardi, à Séoul, après une tournée dans trois pays ainsi que sa participation au sommet du G20. Moon Jae-in a fait escale en République tchèque le 27 novembre, avant de se rendre en Argentine où se tenait le sommet des vingt pays les plus puissants de la planète. Il a ensuite effectué une visite d’Etat en Nouvelle-Zélande pour terminer sa tournée.





A Prague, le chef de l’Etat sud-coréen s'est entretenu avec le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. A cette occasion, il lui a demandé d'apporter son soutien pour que la Corée du Sud puisse participer aux futurs projets de construction de réacteurs nucléaires dans ce pays d’Europe de l’Est.





Moon s'est ensuite envolé pour Buenos Aires afin d’assister au sommet du G20. Lors de son discours prononcé le 30 novembre, il a présenté sa politique économique axée sur l'innovation et l'intégration. Il a également rappelé la nécessité de coopérer face aux défis mondiaux comme le changement climatique. Le locataire de la Maison bleue a profité de ce rendez-vous pour s'assurer du soutien des autres pays au processus de paix dans la péninsule coréenne. Au cours de la séance de réflexion qui s'est tenue plus tôt dans la journée, il a affirmé que la paix dans la péninsule constituerait la base de la paix en Asie du Nord-est, et contribuerait à la paix et à la stabilité dans le monde. Il a par ailleurs évoqué le projet de reconnexion des voies ferrées intercoréennes en cours qui, selon lui, devrait jeter les bases d'un régime multilatéral de paix et de sécurité dans la région.





En marge du sommet du G20, le président sud-coréen s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump. Il s'agit du sixième sommet entre les deux dirigeants. Au cours de cette rencontre, ils se sont penchés sur les moyens de relancer les négociations nord-coréano-américaines sur la dénucléarisation de la péninsule, actuellement au point mort. Durant sa visite dans la capitale argentine, Moon Jae-in a aussi rencontré, séparément, le président argentin Mauricio Macri, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.





Pour achever sa tournée, le président Moon a effectué une visite d'Etat en Nouvelle-Zélande, où il s’est entretenu avec la Première ministre Jacinda Ardern. Les deux leaders ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux nations.





L'un des temps forts de cette tournée a été en effet le sommet bilatéral entre Moon et Trump, qui intervient au moment où les négociations sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang marquent le pas. Au cours de leurs discussions, les dirigeants sud-coréen et américain ont réaffirmé la solidité des liens entre leurs pays. Ils ont notamment exprimé une convergence de vue sur la nécessité de maintenir les sanctions imposées contre la Corée du Nord tant que celle-ci ne procède pas à sa dénucléarisation complète. Ainsi, les deux hommes sont parvenus à dissiper l'impression de cacophonie entre leurs pays sur le dossier nord-coréen.





Leur tête-à-tête a également porté sur la prochaine visite du leader nord-coréen à Séoul, qui sera effectuée en réponse au voyage de Moon à Pyongyang en septembre. Selon le président sud-coréen, son interlocuteur lui a demandé de transmettre à Kim Jong-un ses pensées amicales, si les dirigeants des deux Corées se voient prochainement lors d'un sommet à Séoul. Il a également chargé Moon de dire à son voisin du Nord qu'il était prêt à accorder tout ce qu'il lui avait promis en cas de dénucléarisation totale de la péninsule. Le locataire de la Maison blanche devrait entendre par là l'aide à la prospérité économique du pays ou la garantie de sécurité du régime. Ce message pourrait accélérer la réalisation de la visite de Kim au Sud et donner des ailes à Moon en tant que médiateur dans les négociations entre Washington et Pyongyang.