Soo-young organise une exposition de photos et de vidéos

Soo-young fait partie du célèbre groupe de K-pop « Girls Generation », véritable réussite de SM Entertainement. Après avoir remporté un grand succès dans l’industrie musicale, elle s’est lancée dans d’autres domaines tels que le cinéma et le drama. Elle a récemment joué dans la série télévisée « So I married the anti-fan ».





Cette fois-ci, Soo-young fait parler d’elle non pas en tant que chanteuse ou actrice, mais en tant que photographe. Intitulée « Séparation étincelante », l’exposition d’images réalisées par la jeune femme se déroule les 29 et 30 décembre au Art Stand, situé dans la forêt de Séoul.





Agée cette année de 29 ans, elle l’a organisée afin de célébrer la fin de sa vingtaine en beauté. Ses fans pourront découvrir sous un regard neuf le monde sentimental et intime de leur vedette.