Le nouveau groupe d’idoles Stray Kids se produira à l’étranger

Stray Kids se lancera dans une tournée à l’étranger dès le premier mois de l’année prochaine. Le tout dernier boys band formé par le label JYP Entertainment se produira dans un premier temps en Asie : le 19 janvier à Bangkok en Thaïlande, et le 26 janvier à Jakarta en Indonésie.





Sur place, les neuf garçons donneront des concerts et rencontreront leurs fans appelés « Stay ». Rappelons que les membres de Stray Kids ont été sélectionnés à travers l’émission de concours éponyme diffusée en mars 2017 sur Mnet. Avant leurs débuts, ils ont déjà montré leur capacité de composition à travers une mixtape.





Après avoir sorti en mars son 1er opus officiel « I am NOT », le boys band a publié son 2e disque « I am WHO ». Toutes les chansons ont été signées par Stray Kids. Avec « I am YOU », 3e album sorti le mois dernier, le groupe continue de gagner en popularité. Ils ont déjà remporté le prix du meilleur rookie de l’année décerné aux SoriBada Best K-music Awards et aux MGA (MBC Plus Genie Music Awards).





L’étoile montante de la K-pop est désormais prête à conquérir le cœur des fans étrangers.