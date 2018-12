Football : Son Heung-min marque son 100e but en Europe

© YONHAP News

Le footballeur Son Heung-min a inscrit son 100e but dans les ligues européennes lors du 15e match de la Premier League, qui a opposé son équipe Tottenham à Southampton jeudi dernier à Londres. Le sud-Coréen a ainsi contribué au triomphe des Spurs 3 à 1, leur permettant de se hisser au 3e rang du classement.





Son est le deuxième sud-Coréen à atteindre 100 buts en Europe, après Cha Bum-geun qui a marqué à 121 reprises seulement en Allemagne.





Le premier but de ce jeune homme de 26 ans remonte à octobre 2010 lorsqu’il courait sous les couleurs de Hambourg contre Cologne en Bundesliga. Par la suite, il a marqué 20 fois dans ce club et 29 fois avec Leverkusen. Dans son équipe actuelle, il a inscrit 51 buts. Et samedi dernier, il a marqué son 101e but lors du match contre Leicester.