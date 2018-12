Patinage artistique : Cha Jun-hwan remporte le bronze en finale du Grand Prix

© YONHAP News

Le sud-Coréen Cha Jun-hwan a décroché une médaille de bronze lors de la finale du Grand Prix de patinage artistique, qui s’est déroulée du 6 au 9 décembre à Vancouver. Il a totalisé 263,49 points en battant son propre record. La première et la deuxième place sont revenues à l’Américain Nathan Chen et au Japonais Shoma Uno.





Le jeune homme de 17 ans est le premier sud-Coréen à se qualifier pour cette compétition, considérée comme l’une des plus prestigieuses, et à y monter sur le podium. Son résultat est d’autant plus significatif qu’il est le plus jeune parmi les participants et que c’est la première fois qu’il concourt à cet événement.





Les patineurs qui se sont qualifiés pour cette finale à l’âge de 17 ans se sont par la suite imposés comme des rois de la glace à l’échelle mondiale. C’est le cas du Russe Aleksey Yagudin et du Japonais Yuzuru Hanyu. Le prodige sud-coréen a donc de quoi faire rêver son pays.