Les deux Corées achèvent l’inspection conjointe sur l’estuaire du fleuve Han

Les deux Corées ont achevé hier une inspection conjointe sur l’estuaire du fleuve Han situé sur leur frontière. Les navires civils pourront bientôt emprunter librement ce canal. Cette étude fait partie de l’accord militaire conclu lors du troisième sommet intercoréen entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, qui s’est tenu en septembre dernier à Pyongyang. L’objectif est d’obtenir les données nécessaires pour l’utilisation conjointe de cette embouchure. En effet, le traité d’armistice signé en 1953 autorise la libre circulation des navires des deux côtés. Mais en réalité, cette zone qualifiée de sensible est sévèrement contrôlée par leurs autorités militaires. Il est interdit d’y passer la nuit, et les deux côtés doivent se tenir informées sur les individus et les bateaux qui y entrent dans le but de prévenir d’éventuels conflits.





Séoul et Pyongyang ont envoyé respectivement dix experts pour mener à bien leur recherche à bord de six navires du Sud. Ils ont mesuré la profondeur du fleuve à l’aide de matériel acoustique afin d’assurer la sécurité de la navigation. Le flux et le reflux de la marée ont également été pris en compte. Pour les zones dont l’accès est difficile, il a été fait usage d’un bateau radiocommandé. On a alors pu identifier des voies navigables et l’emplacement de 21 écueils. L’Agence hydrographique et océanographique de Corée du Sud mettra au point une carte maritime en se basant sur les données recueillies et analysées. La carte provisoire sera prête d’ici le 25 janvier prochain puis sera mise à la disposition des marins civils après consultation entre le ministère de la Défense et celui des Affaires maritimes et de la Pêche.





L’utilisation conjointe de cette zone revêt un sens symbolique de paix car elle est le fruit de la détente militaire entre les deux Corées. Du point de vue de l’économie, l’exploitation de granulats pourra régler le manque chronique de cette matière dont souffre la région métropolitaine sud-coréenne. La hauteur d’eau approfondie par leur extraction permettra également de favoriser la circulation des navires et de prévenir les inondations.