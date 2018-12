Biztalk, un acteur majeur de la messagerie d’entreprise en Corée du Sud

© BIZTALK

Un service de messagerie d’entreprise permet aux compagnies d’envoyer des informations à des clients individuellement. Et cela de deux manières : utiliser une messagerie ordinaire ou envoyer des notifications push. Et sur ce dernier segment, l’entreprise sud-coréenne Biztalk est le leader incontesté avec son service « Allim » ou notification qui permet à des entreprises, telles que des centres commerciaux, des hôtels, des banques et des sociétés émettrices de cartes de crédit, d’envoyer et de recevoir des informations, notamment des paiements, des réservations, des commandes, etc. via l’application smartphone Kakao Talk.





Et aujourd’hui en seulement deux ans d’existence, pas moins de 500 entreprises utilisent ses services, comme Shinhan Card, Shinhan Life Insurance, Kakao Bank, Hanwha Life Insurance, Meritz Fire & Marine, Lotte Mart, Lotte Cinema, Samsung Electronics Service, Samsung Fire & Marine Insurance, Homeplus et Timon.