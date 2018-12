Trêve de 90 jours dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine

© YONHAP News

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu d’arrêter temporairement leur guerre commerciale pendant une durée de 90 jours. Cette décision a été saluée par la communauté internationale, néanmoins le différend entre les deux superpuissances pourrait reprendre, voire s’aggraver si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre au cours de leurs négociations commerciales.





Lors de leur tête-à-tête à Buenos Aires le 1e décembre dernier, en marge du sommet du G20, Trump et Xi se sont entendus de ne plus imposer de droits de douane supplémentaires sur les produits de l’autre pendant trois mois. Cela alors qu’un peu plus tôt, le président américain avait annoncé que les tarifs sur les produits « Made in China » d’un montant de 200 milliards de dollars passeraient de 10 % à 25 % à compter du 1e janvier 2019 et qu’en réponse, Pékin prévoyait des représailles. Mais au cours de leur rencontre en Argentine, Trump s’est brusquement engagé à suspendre les tarifs supplémentaires sur les importations chinoises pendant 90 jours, tandis que Xi acceptait d’importer plus de produits agricoles et automobiles américains. Ce consensus signifie une pause dans la guerre commerciale que se livrent les deux camps. Néanmoins, les discussions à venir risquent d’être tendues puisque les représentants de chaque côté à ces tractations sont considérés comme des faucons de leur camp.