« Concert de Noël » pour le centenaire de la naissance de Bernstein

Le Centre d’arts de Daejeon présentera le 21 décembre un concert de Noël à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Leonard Bernstein.





Né en 1918 et mort en 1990, il a été nommé en 1957 chef d’orchestre permanent de l'Orchestre philharmonique de New York, puis son directeur musical l’année suivante. Il a acquis une renommé mondiale non seulement en tant que chef d'orchestre, mais aussi comme compositeur de la comédie musicale « West Side Story ».





Lors de ce concert, plusieurs morceaux composés par Leonard Bernstein seront interprétés : « Ouverture » de Candide, « Sérénade pour violon, cordes, harpe et percussions » d'après le Symposium de Platon, et des extraits de « West Side Story », entre autres.





Date : le 21 décembre 2018

Lieu : Centre d’arts de Daejeon

Site : http://www.djac.or.kr/