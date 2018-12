Et l’hiver

Le chanteur de cross-over et acteur de comédie musicale Kai donnera un concert de Noël le 23 décembre à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi.





Kai a accompli des études de chant à l’Université nationale de Séoul. Il a été couronné par quelques compétitions de chant en Corée du Sud et à l’étranger. Il a élargi sa sphère musicale à la comédie musicale pour participer à plusieurs pièces de grande envergure, telles que « Monte-Cristo », « Fantôme » et « Marie-Antoinette ».





Lors de ce concert, le chanteur présentera des extraits de quelques comédies musicales dont « Fantôme » et « Jekyll et Hyde », ainsi que des chansons de cross-over comme « You Raise Me Up » et « I Believe ».





Date : le 23 décembre 2018

Lieu : Centre d’arts Banseog, Hwaseong

Site : http://art.hcf.or.kr/