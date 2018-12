Opéra familial 2018 : « Hansel et Gretel »

A l’occasion de Noël, le Centre d'arts de Seongnam organisera du 21 au 25 décembre un spectacle pour toute la famille.





L’opéra familial « Hansel et Gretel » est inspiré de l’un des contes populaires recueillis par les frères Grimm. C’est l’un des opéras les plus représentés dans le monde.





Cette pièce sera jouée en coréen pour les spectateurs qui ne sont pas habitués à l’opéra et au sous-titrage, afin qu’elle soit plus intéressante et plus facile à comprendre pour eux.





En appréciant cette œuvre qui combine les costumes, les décorations de scène fantastiques et une musique interprétée par des chanteurs d’opéra et un orchestre de 32 exécutants, les spectateurs seront conduits dans un monde de contes de fées.





Date : du 22 au 25 décembre 2018

Lieu : Centre d'arts de Seongnam

Site : http://www.snart.or.kr/