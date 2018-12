Comédie musicale familiale : « La Reine des neiges »

Le Shinsegae Centum City présentera une comédie musicale pour toute la famille dans une ambiance de fin d’année.





La comédie musicale « La Reine des neiges » est basée sur le conte éponyme de Hans Christian Andersen publié en 1844.





L’histoire se déroule autours de deux amis, Kay et Gerda. A cause d’une farce, Kay est enlevé par la Reine des neiges dans le château des neiges, et Gerda entreprend de le retrouver. Sur son chemin, elle connaît diverses expériences et rencontre plusieurs personnages qui l’aident à parvenir jusqu’au château.





Date : du 28 au 30 décembre 2018

Lieu : Shinsegae Centum City, Busan

Site : http://www.shinsegae.com/culture/culturemain/cultureintro.jsp