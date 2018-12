Un nouveau tandem pour diriger les politiques économiques de Moon Jae-in

ⓒYONHAP News

Le nouveau ministre des Finances vient de prendre ses fonctions. Hong Nam-ki a été officiellement nommé hier par le président sud-coréen. Egalement vice-Premier ministre à l’économie, il dirigera les politiques économiques en étroite collaboration avec Kim Soo-hyun, le nouveau secrétaire à la coordination politique de la Maison bleue. Tous les deux forment ainsi le 2e tandem économique de l’administration Moon Jae-in.





Comment expliquer ce remaniement ? Rappelons que leurs prédécesseurs avaient souvent affiché leur désaccord au sujet des principaux enjeux économiques, à commencer par l’augmentation du salaire minimum. Ce couac au sein du gouvernement s’est donc traduit par la formation d’une nouvelle équipe. A cela s’ajoute la nécessité de donner un nouveau souffle à l’économie à travers la nomination de nouveaux responsables. Pourtant, cette décision a déclenché un important vent d’opposition. Car la nouvelle équipe n’est pas si différente de la précédente lorsqu’on regarde sa composition et ses orientations. Selon les partis d’opposition, la mauvaise conjoncture économique est le résultat de l’échec de la politique du chef de l’Etat, et non de la mésentente au sein de l’équipe économique. Résultat, le dossier de la nomination a été adopté au Parlement par la seule participation de la formation présidentielle.





Quels sont les principaux défis que va devoir relever la nouvelle équipe emmenée par le ministre des Finances ? Tout d’abord, ses efforts seront déployés pour relancer l’économie. La Corée du Sud ne pourra pas atteindre l’objectif de croissance fixé à 2,7 % pour cette année. La perspective pour l’année prochaine n’est pas rose, non plus, avec 2,3 %. Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Les secteurs phares de l’économie nationale comme la construction navale, la sidérurgie et l’automobile sont de plus en plus menacés face à l’arrivée de nouveaux concurrents surtout venus de Chine. Dans ce contexte, les nouveaux responsables économiques devront élaborer une stratégie bien fondée et efficace afin de redynamiser l’industrie manufacturière.





Parmi les différents problèmes, l’emploi constitue la priorité numéro un du gouvernement. En août, l’augmentation du nombre d’actifs a atteint son plus bas niveau avec 3 000. Depuis, la situation s’est légèrement améliorée. Pourtant, elle reste toujours en dessous des 100 000. Afin de sortir de cette impasse, il faudra impérativement contrecarrer les effets pervers de certaines mesures adoptées à la hâte, comme une forte hausse du salaire minimum et le passage aux 52 heures. Pourtant, la situation extérieure semble tout aussi préoccupante. Le pays du Matin clair est confronté à plusieurs facteurs de risque, comme la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, la crise des pays émergents, la déstabilisation de l’économie chinoise et la récession de l’économie mondiale. Toutes ces circonstances risquent de donner un coup dur pour l’économie sud-coréenne.