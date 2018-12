Nouvelles sanctions contre Pyongyang pour violation des droits humains

ⓒKBS News

Le département du Trésor américain a sanctionné trois nord-Coréens pour violation des droits de l’Homme. Il s’agit de trois hauts responsables politiques du pays communiste. Avec les nouvelles sanctions financières, Washington tente de faire pression sur Pyongyang. Parmi les nouvelles personnes visées, on trouve d’abord Choe Ryong-hae. Occupant le poste du vice-président du comité central du Parti des travailleurs, ce proche conseiller du leader nord-coréen Kim Jong-un est considéré comme le numéro 2 du régime communiste. Il exerce son pouvoir de contrôle non seulement sur les membres du parti mais aussi sur le peuple.





Les deux autres qui figurent sur la liste noire américaine sont Jong Kyong-thaek, ministre de la Sécurité publique, et Pak Kwang-ho, directeur du département de la Propagande au sein du parti. Selon les autorités américaines, Jong aurait coordonné l’ensemble des activités de censure et de violation des droits humains, comme la torture des prisonniers politiques, le travail forcé et le viol. Quant à Pak, il est pointé du doigt pour son implication dans les opérations de censure, de contrôle répressif des informations et de bourrage de crâne du peuple. A noter que le département de la Propagande joue un rôle crucial au sein du parti unique du régime, auprès duquel Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen, occupe le poste de directrice-adjointe.





En juillet 2016, les Etats-Unis ont déjà adopté une première série de mesures répressives à l’encontre du royaume ermite en raison de ses abus contre les droits fondamentaux. Elles visaient huit entités et 15 individus, dont Kim Jong-un lui-même. Ensuite, une deuxième série de sanctions a été prise en janvier 2017. Parmi les responsables visés, on pouvait y trouver Kim Yo-jong. En octobre 2017, une liste noire élargie a été adoptée. Cette fois, il s’agit donc de la quatrième série du genre. Au total, 32 individus et 13 institutions sont concernés.





Quelles seront les conséquences de ces sanctions ? Elles consistent à geler les actifs et les biens détenus par les personnes concernées aux USA, et à leur interdire toute transaction avec des individus ou des entreprises américaines. Cependant, ceux qui figurent sur la liste noire n’ont effectué aucune transaction avec le pays de l’Oncle Sam. Cela montre que les dispositifs américains portent une valeur plutôt symbolique.