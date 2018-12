Choo Sang-mee devient réalisatrice

ⓒYONHAP News

L'actrice Choo Sang-mee vient de passer derrière la caméra avec le documentaire-fiction « Children Gone to Poland ». Une sorte de film préparatoire d'un projet de fiction plus ambitieux autour d'orphelins nord-coréens élevés en Pologne et d'une comparaison entre la vie au Sud et la vie au Nord à travers le regard d’une réfugiée nord-coréenne. Bref, Choo a des projets mais revient déjà de très loin.





*A travers les meilleurs films d'une époque

Choo Sang-mee est la fille d'un célèbre comédien, Choo Sung-woong. Enfant de la balle, elle a rejoint naturellement les meilleurs films qui se tournaient à la fin des années 1990, en pleine ébulition du cinéma sud-coréen. Elle figure au casting de « A Petal » de Jang Sun-woo, le premier film sur le massacre de Gwangju. Parallèlement, elle commence une carrirèe dans les TV-dramas qui commencent à prendre de l'ampleur. Citons « New York Story » et « Sunflower ». Au cinéma, elle est dans « The Contact » gros succès des romances locales. Puis « The Soul Guardians », l'un des premiers films du genre fantastique au pays du Matin clair. Elle enchaîne sur « Interview » de Byun Hyeok, romance tortueuse qui se déroule entre la France et la Corée du Sud. Mais ce sera finalement un film moins en pointe qui lui offrira un premier rôle : « Say Yes » de Kim Sung-hong. Elle y joue la femme d'un couple pris en otage par un psychopathe. Son air ailleurs, à demi-rêveuse, à demi-pensive, la place en bonne position pour créer des rôles nouveaux dans le cinéma local.





*Apogée

Choo ne parvient pas à se départir des séries télévisées qu'elle enchaîne avec plus ou moins de succès : citons « Age of the Warriors » en 2003 « Yellow Handkerchief » en 2003 aussi pour la KBS. Pourtant, le cinéma lui offre des rôles en or avec, par exemple, « The Turning Gate » de Hong Sang-soo. Elle y joue parfaitement le rôle d'une femme séductrice et ambiguë. Le film fait le tour des festivals internationaux. Après ce succès critique, en 2004, elle obtient un succès de box-office avec « Everybody Has Secrets » une comédie romantique de Jang Hyeon-su avec la star masculine du moment Lee Byung-hun. Elle obtient le prix du meilleur second rôle. Elle est ensuite au casting du seul film à gros budget du réalisateur Jeon Soo-il « The Right to Ravage Myself » en 2005. Etrange expérience pour lier un auteur du cinéma à un blockbuster basé sur un best-seller à la mode, le film se crash au box-office. Dès lors, la carrière de notre actrice va se dérouler essentiellement à la télévision.





*Les séries à la chaîne

Choo se trouve de manière évidente plus à l'aise dans le système de tournage des séries télévisées, que ce soit des sitcoms de base ou des séries plus ambitieuses. Citons « Lawyers » en 2005 pour MBC puis « Let's get Married » la même année et encore pour la même chaîne de télévision. Elle enchaîne ensuite une série par an : « Love and Ambition » en 2006, « Snow in August » en 2007, « My Woman » en 2008, « City Hall » en 2009. Elle apapraît dans des petits rôles au cinéma et joue également au théâtre. Mais ses apparitions deviennent rare ces dernières années jusqu'à ce projet de film et ce docu-fiction « Children Gone to Poland » qui en retrace la démarche.





Cette oeuvre sortie le 31 octobre dernier dans les salles sud-coréennes a également été projetée lors du récent Festival international de cinéma de la paix Bitgaram 2018 qui s’est déroulé à Naju, dans la province de Jeolla du Sud.