Voyage culinaire sur la côte est (II)

La Corée du Sud, qui fait partie de l’Extrême-Orient, est l’un des pays où le soleil se lève en premier. Chaque début d’année, beaucoup de Coréens optent pour la côte est afin d’y accueillir le lever du soleil. Dans les différentes régions de l’est, il existe divers sites touristiques et une panoplie d’aliments délicieux qui attirent les cinq sens des visiteurs. Nous y retournons dans cette rubrique « Saveur du terroir » comme la semaine dernière !





Notre première destination cette semaine est la ville de Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Ici, on rencontre Mme Kim, une jeune chef et chercheuse de la cuisine locale qui nous présente divers plats de type fusion préparés avec des ingrédients frais de la région.





Tout d’abord, avec les « gwamegi », une sorte de hareng trouvé dans les profondeurs des mers, qui se démarquent par leur chair grasse et leur parfum particulier, elle prépare un steak. On hache le poisson puis le mélange avec de la viande de porc et de l’oignon avant d’y ajouter des condiments pour donner de la saveur. On peut soit le manger en steak accompagné de riz cuit à la vapeur et de divers légumes, soit en faire un hamburger. Il s’agit d’un menu permettant de tirer profit des éléments nutritifs du poisson sans être gêné par son caractère particulier.





Quant aux grands crabes « daegae » qui sont appréciés par beaucoup, ils deviennent également un ingrédient de la jeune chef. Elle prend la partie du corps du crabe avec la carapace devenue plus nutritive avec la cuisson, pour préparer des spaghettis aux crabes. La saveur du crabe et celle de la crème forment une harmonie gustative. Dans la préparation de l’antipasto italien bruschetta, on ajoute la chair de crabe qui forme un mariage gustatif parfait avec la tomate. Il y a aussi le « muneossamtwigim ». On enroule les morceaux de poulpe et la viande de bœuf sautée avec la ciboulette assaisonnées de sauce à base de pâte de piment rouge et de gwamegi et de fromage râpé dans un papier de riz, puis les fait frire dans de l’huile. Comme vous pouvez le constater, l’ancien patrimoine culinaire local et les nouvelles idées innovantes donnent naissance à des plats originaux.





Déplaçons-nous un peu vers le sud pour arriver dans une autre ville portuaire, celle d’Ulsan. Durant un certain temps, elle était reconnue pour la chasse à la baleine, et dans les années 1970 et 1980, en tant que centre de l’industrialisation de l’économie sud-coréenne. Et justement, les villageois du quartier Sinhwamaeul constitué au flanc d’une colline préservent tous ces souvenirs du passé. Bien qu’il soit interdit de pêcher les baleines aujourd’hui, quand cela était toujours possible, cette viande y était tellement abondante qu’elle coûtait beaucoup moins chère que le porc.





On dit souvent que la viande de baleine possède 12 saveurs différentes. Chaque partie a sa propre fonction et son propre goût. Alors, quels sont les menus à base de viande de baleine que nous proposent les habitants ? La chair rouge est consommée crue en « yukhoe ». On peut la tremper simplement dans l’huile de sésame, mais en général, on la mélange avec des tranches de poire puis assaisonne le tout à base de sauce soja, d’huile de sésame et d’ail écrasé. Quant à la chair attachée à la peau, on la cuit à la vapeur pour préparer le « suyuk ». Assaisonné simplement avec du sel, il s’agit du meilleur amuse-gueule pour accompagner l’alcool. Enfin, l’ « obegi », la nageoire caudale saumurée dans une jarre de plus d’un mois, est cuite légèrement à la vapeur. Il s’agit d’un délice bien ferme sous la dent.





Est-ce que vous avez apprécié notre voyage culinaire dans la région de la côte est ? Mangez bien, restez en bonne santé et à la semaine prochaine.