Taïwan envisage d’utiliser deux langues officielles

Le gouvernement taïwanais poursuit un projet consistant à utiliser le chinois et l’anglais en tant que langues officielles, comme Singapour et Hong Kong, et ce afin d’améliorer la compétitivité nationale.





Les deux langues officielles concerneront les sites web des ministères, les documents relatifs aux étrangers, les services de renseignement dans les services publics, la publication des informations par le gouvernement, entre autres.





Conformément à la loi, dans les établissements scolaires, les enfants commencent à apprendre l’anglais à partir de la 3e année de l’école primaire. Les élèves de 3e et 4e année ont une heure de cours d’anglais par semaine, et ceux de 5e et 6e année, deux heures. Ce chiffre augmente à trois heures chez les collégiens.





Le ministère prévoit donc de présenter un amendement destiné à augmenter les heures de leçon d’anglais afin de renforcer l’enseignement de cette langue dans les établissements scolaires.