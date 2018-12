Familles séparées : des « retrouvailles virtuelles » avant la fin de l’année ?

ⓒYONHAP News

La rencontre par visioconférence des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle pendant la guerre de Corée pourrait se tenir bientôt, au plus tôt avant la fin de l’année. D’après le président de la Croix-Rouge sud-coréenne Park Kyung-seo, les deux Corées sont proches d’un accord en la matière. Si une telle forme de rencontre est envisagée, c’est d’abord en raison de l’âge avancé des intéressés. Rappelons que le conflit fratricide a pris fin en 1953. Ainsi, la plupart d’entre eux n’ont plus la force de participer aux retrouvailles en chair et en os, qui se tiennent en général pendant trois jours. Sans compter que le nombre des participants admis à ce type d’évènement est très limité pour des raisons sécuritaire et logistique. C’est pourquoi Séoul et Pyongyang ont discuté de l’ouverture d’un lieu de rencontre permanent, de retrouvailles par visioconférence ou encore de l’échange de clips vidéo, et ce, conformément aux résultats de la réunion intercoréenne de haut niveau tenue le 15 octobre dernier. Les consultations entre Séoul et Washington sur ce sujet ont également été engagées.





Ce n’est pas la première fois que des « retrouvailles virtuelles » auront lieu. Entre 2005 et 2007, un total de sept rencontres de ce type ont été organisées, ce qui a permis à environ 3 700 personnes issues de 557 familles de recourir à ce moyen. Mais depuis, cette pratique a été suspendue suite à la détérioration des relations intercoréennes sur fond de crise nucléaire du Nord. Par conséquent, pour relancer cette initiative, il est urgent de réparer ou d’installer les équipements tels que des câbles ou des écrans de part et d’autre du 38e parallèle.





Mais les sanctions internationales en cours contre le pays communiste devraient, une nouvelle fois, compliquer ces travaux. Ainsi, le gouvernement souhaite profiter de la prochaine visite à Séoul du représentant américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, afin d’obtenir le consentement de Washington pour une levée dérogatoire des sanctions dans le cadre de ce projet humanitaire.