Sébastien Falletti sur la Piste Kim

Sébastien Falletti est le correspondant du Point et du Figaro en Asie. Mais il est aussi un habitué de Pyongyang. Il publie aux Éditions des Équateurs et en tant que co-auteur Corée du Nord, 9 ans pour fuir l'enfer en 2012 et vient de sortir La Piste Kim, Voyage au Cœur de la Corée du Nord en mai dernier.





1 Crédit Éditions des Équateurs / 2 Crédit Sébastien Falletti

Un peu comme le jeune reporter Tintin l'aurait fait, ce journaliste français réalise dans cet ouvrage une enquête qui transporte le lecteur de Pyongyang à Washington, en passant par Séoul, Pékin, Osaka ou encore Guam. Il y rencontre des transfuges, des membres de la CIA, des experts et autres diplomates afin de percer la psychologie de l'homme le plus mystérieux de notre époque : Kim Jong-un.





ⓒ Prise par Clément Charles

À cette occasion, Sébastien Falletti donnait le 15 novembre dernier une conférence-débat, organisée par l'Institut Français de Séoul dans les locaux de WeWork Euljilro, sur le thème : Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ? Nous l'avons rencontré afin d'évoquer cette conférence, son livre, et aussi d'en savoir plus sur sa vision du régime nord-coréen.