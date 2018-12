Les plats appréciés en hiver

ⓒ YONHAP News

L’hiver sur la péninsule coréenne, traversée par les vents venus de Sibérie, est rude. Les sud-Coréens se retrouvent pris dans une vague de froid qui prend jusqu’aux os.





La mode actuelle montre que les « long padding », ces blousons capitonnés descendant jusqu’aux mollets, sont le nouvel élément à acheter pour passer un hiver protégé du froid mordant.





Bien évidemment, les vêtements ne suffisent pas à nous réchauffer, c’est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous quelques plats traditionnels très appréciés des habitants du pays du Matin clair pour rendre l’hiver un peu plus doux, le temps d’un repas.





Les plats en soupe sont, de manière générale, préférés aux plats en sauce ou autres fritures.





ⓒ Getty Images Bank

Le « kimchi jjigae » est un ragoût de kimchi, le célèbre chou fermenté. Epicé, on peut malgré tout contrôler son assaisonnement en ajoutant moins de poudre de piment.





ⓒ Getty Images Bank

Le « doenjang jjigae » est lui aussi un ragoût, mais de pâte de soja fermenté. Il peut être cuisiné épicé ou non. On y trouve des morceaux de courgette, parfois de la pomme de terre, mais aussi des fruits de mer et de la viande en plus de champignons.





ⓒ Getty Images Bank

Le « budae jjigae » est un ragoût récent dans l’histoire de la cuisine coréenne. Né durant la guerre de Corée, il est composé des ingrédients dont disposaient les soldats sur le champ de bataille : le célèbre « Spam » qui n’est autre qu’une pâte de viande en conserve, des petites saucisses, des haricots blancs, de la pâte de piment, et bien sûr des nouilles déshydratées, en plus de quelques autres ingrédients qui varient selon les goûts.





ⓒ Getty Images Bank

Le « dalk guksu » est une soupe de nouille claire avec des morceaux tendres de poulet. Elle peut être dégustée froide en été et très chaude en hiver.





ⓒ Getty Images Bank

Le « sundubu » est une soupe épicée de soja mou avec des fruits de mer et de la poudre de piment, en plus de quelques ingrédients supplémentaires pour l’assaisonnement comme l’huile de sésame, l’ail haché, etc.





Bien sûr, d’autres plats sont très appréciés pour endurer la rudesse de l’hiver, mais ceux-ci sont probablement les plus courants. Bon appétit !