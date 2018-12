Entrez dans le studio de Shinsadong Tiger, les mains d’or de la k-pop

ⓒ AB Entertainment

« Un regard sur la Corée » vous emmène dans le studio du producteur aux 1 001 tubes, Lee Ho-yang, alias Shinsadong Tiger. Derrière les chorégraphies millimétrées, les mélodies entêtantes et les cheveux toujours parfaitement peignés des idoles se cache toute une équipe qui travaille d’arrache-pied pour faire rayonner la k-pop aux quatre coins du monde.





Parmi ces figures de l’ombre, une poignée de producteurs talentueux a réussi à se faire un nom en empilant les tubes avec une régularité de métronome. Shinsadong Tiger est l’un d’entre eux. Portant élégamment les casquettes d’auteur, de compositeur et de manager, ce trentenaire jovial est ardemment courtisé pour sa capacité à transformer tout ce qu’il touche en or. « Sugar Free » de T-ara, « UP&DOWN » d’EXID, « U&I » d’Ailee, « Luv » d’Apink ou plus récemment « BBoom BBoom » de Momoland, difficile de ne pas se laisser séduire par les mélodies entêtantes du tigre.





Après avoir commencé à composer dès l’âge de 18 ans, Shinsadong Tiger a auditionné chez JYP Entertainment mais n’a pas été retenu. Dès lors, il s’est résolu à devenir producteur indépendant afin de profiter d’une totale liberté et d’enchaîner ainsi les collaborations avec des artistes qu’il juge prometteurs. En 2010, il a été nommé « New Generation Producer » lors de la 18e cérémonie des Korean Culture Entertainement Awards et a depuis collectionné les distinctions et les hits.





Malgré son emploi du temps de ministre, Shinsadong Tiger a accepté de livrer aux auditeurs de KBS WORLD Radio les détails méconnus de son métier et même quelques pistes pour parvenir au succès.