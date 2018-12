Hyundai Motor met le turbo sur l’hydrogène

ⓒYONHAP News

Hyundai Motor vient de dévoiler son plan de produire 500 000 voitures à hydrogène par an d’ici 2030. Le premier constructeur automobile sud-coréen ne vise pas seulement à renforcer sa capacité de production. Il ambitionne de devenir le leader mondial dans le domaine de l’hydrogène énergie. Dans son plan baptisé « FCEV Vision 2030 », il s’est fixé deux principaux objectifs. Le premier consiste à se doter d’installations capables d’atteindre une production annuelle de 500 000 véhicules à hydrogène à l’horizon 2030. D’ici là, le marché de ces véhicules propres sera estimé à environ deux millions d’unités par an. Si le géant sud-coréen remporte son pari, il pourra garder son avance sur ses concurrents.





Où en est le développement de la pile à hydrogène ? Rappelons que cette technologie présente un meilleur rendement énergétique que les combustibles fossiles tout en émettant moins de bruit et de gaz à effet de serre. Elle est utilisée pour divers moyens de transport, allant des voitures jusqu’aux navires, en passant par les chariots élévateurs. Hyundai Motor prévoit d’achever avant la fin de l’année 2019 la construction de sa nouvelle usine de production de systèmes de pile à hydrogène, située à Chungju dans la province de Chungcheong du Nord.





Son deuxième objectif est donc se poser en leader de cette énergie d’avenir. D’ici 2030, la demande de piles à hydrogène est estimée entre 5,5 et 6,5 millions d’unités. Avec l’ouverture d’une deuxième usine, sa capacité annuelle de production passera de 3 000 à 700 000 entre 2018 et 2030. Dans ce cas, Hyundai Motor deviendra le premier constructeur automobile de la planète disposant d’un système de production massive de ces piles.





Quelles sont les efforts déployés par d’autres géants en la matière ? Certaines entreprises mènent des activités de coopération afin de rester dans la course. Par exemple, le groupe français Alstom est en train de tester le premier train à hydrogène entré en service en Allemagne en collaboration avec Hydrogenics, une société canadienne spécialisée dans la production de piles à hydrogène. Son concurrent allemand Siemens travaille main dans la main avec la société chinoise des chemins de fer et un fabricant canadien. Enfin, le japonais Toyota et l’américain Hyster-Yale se préparent à attaquer le marché de la pile à hydrogène. Face à cette concurrence internationale, le gouvernement et les collectivités locales s’associent aux efforts des entreprises privées afin de développer cette énergie propre. Dans ce cadre, ils installent des stations de recharge pour voiture à hydrogène et adoptent des bus à hydrogène en suivant l’exemple des pays avancés comme les Etats-Unis et l’Allemagne.