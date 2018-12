Na Kyung-won, nouvelle présidente du groupe parlementaire du PLC

ⓒYONHAP News

Le Parti Liberté Corée (PLC) vient d’élire le nouveau président, ou plutôt la nouvelle présidente, puisque c’est une femme, de son groupe parlementaire. Oui, il s’agit de Na Kyung-won, la députée la plus réélue en Corée du Sud. Elle s’est lancée en politique en 2002 en tant que conseillère spéciale pour Lee Hoi-chang, candidat à l’élection présidentielle de l’époque. Après l’échec de ce dernier, elle est retournée dans le monde juridique. C’est en 2004 que l’ancienne juge a fait sa première entrée dans l’Hémicycle. Elle en est actuellement à son 4e mandat.





En 2011, Na a été désignée candidate officielle du Grand parti national (GPN), l’ancêtre du PLC, lors de l’élection municipale de Séoul. Pourtant, elle a dû essuyer un échec cuisant face à Park Won-soon, qui dirige toujours la capitale sud-coréenne. Elle a occupé plusieurs postes clés au sein de la plus grande formation conservatrice, en servant comme porte-parole, membre du Conseil suprême, avant d’être désignée cette fois-ci à la tête du groupe parlementaire du PLC.





Quels sont les principaux défis qui l’attendent ? Tout d’abord, Na Kyung-won va devoir travailler pour regagner la confiance de la population. Rappelons que le premier parti d’opposition traverse une crise majeure depuis la destitution de Park Geun-hye et sa défaite lors de la dernière présidentielle. De plus, le parti est divisé en deux clans : les députés pro-Park et les autres. La victoire de Na est donc perçue comme le retour en force des partisans de l’ex-chef de l’Etat. Dans ce contexte, l’ancienne juge devra concentrer ses efforts afin de mettre fin au clivage et renforcer l’unité au sein de la formation conservatrice. Sinon, les conflits actuels risquent de s’amplifier dans les semaines à venir.





Malgré son étiquette « pro-Park », Na est considérée neutre par certains. Le fait que les députés conservateurs l’ont désignée à la tête de leur groupe parlementaire reflète leur envie de rassembler. Na Kyung-won a elle-même fait savoir son intention de coopérer non seulement avec Cho Won-jin, l’un des plus fidèles de Park, mais aussi avec Ahn Chul-soo, l’ancien patron du Bareun-Avenir, une formation de centre-droit. Son premier dossier à traiter en tant que représentante du plus grand parti d’opposition : les discussions liées à la modification de l’actuel système électoral. L’adoption du nouveau scrutin proportionnel, demandé par les trois partis minoritaires, à savoir le Bareun-Avenir, le Parti pour la paix et la démocratie et le Parti de la justice, est une épineuse question.