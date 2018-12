Echec des négociations sur le partage des coûts de défense

ⓒYONHAP News

Séoul et Washington n’ont pas pu finaliser leur nouvel accord spécial sur la répartition des coûts pour financer le stationnement des GI’s dans la péninsule. Chaque partie a campé sur sa position. Alors que les Etats-Unis demandent une « hausse sensible », la Corée du Sud avance « une revalorisation raisonnable ». L’accord en question, connu sous le sigle anglais « SMA », vise à fixer le montant de la contribution sud-coréenne. Celle-ci est composée de trois parties. D’abord, il s’agit de payer les travailleurs employés par l’armée américaine au pays du Matin clair. Cette enveloppe représente 40 % de ce budget. Ensuite viennent les travaux de construction et le projet de renforcement de la défense conjointe. Ce poste représente également 40 %. Enfin, les 20 % restants sont affectés au soutien de la logistique. En principe, l’accord SMA doit être renégocié tous les cinq ans. Le premier accord a vu le jour en 1991, et le neuvième date de 2014. Le dernier round des négociations en cours a pour objectif de conclure le dixième accord qui devrait entrer en vigueur à partir de 2019.





Les négociations s’annonçaient particulièrement difficiles, étant donné que le président américain a accusé à plusieurs reprises la Corée du Sud de bénéficier de la protection militaire américaine « sans rien payer ». Lorsqu’il était candidat à la présidentielle, Donald Trump avait demandé de faire en sorte que les alliés des Etats-Unis, y compris la Corée du Sud, assure 100 % des coûts de la défense conjointe. Selon la presse américaine, une fois élu, son administration aurait mis cette option de côté, mais elle entendait tout de même doubler la contribution de Séoul. Certains médias disent que Washington miserait au moins sur 1,2 milliard de dollars, soit 1 300 milliards de wons par an. Quel que soit le montant réel, il s’agit d’une revalorisation énorme, étant donné que le pays du Matin clair contribue actuellement à hauteur de 960 milliards de wons.





Le dixième round des négociations a débuté en mars dernier. Depuis, les deux parties ont tâché d’aplanir leurs différents chaque mois. Face à l’exigence américaine, la Corée du Sud a réclamé « une revalorisation raisonnable » et « du bon sens », en demandant un niveau similaire aux accords précédents, basés sur le taux d’inflation. Par ailleurs, elle a fait valoir la nécessité de réformer le dispositif actuel. De son côté, les Etats-Unis ont demandé d’ajouter à la contribution financière sud-coréenne un quatrième et nouveau poste, à savoir celui du soutien aux opérations militaires. Séoul a refusé catégoriquement. Ces derniers jours, ils montraient quelques signes positifs mais sans arriver à trouver un terrain d’entente.