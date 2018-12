La connexion ferroviaire et routière des deux Corées sur la bonne voie

ⓒYONHAP News

Les deux Corées organiseront le 26 décembre prochain une cérémonie d’inauguration des travaux de leurs projets communs de connexion et de modernisation des voies ferrées et routières. Cet événement revêt une signification symbolique en ce qu’il traduit en acte ce que leurs dirigeants se sont engagés à réaliser lors de leur dernier sommet. Dans la déclaration de Pyongyang du 19 septembre, ils ont promis de tenir la cérémonie de lancement des projets en question dans le courant de cette année. Certes, Séoul et Pyongyang n’ont pas pu avancer la date de cet événement entre fin novembre et début décembre, contrairement à ce qu’ils avaient décidé à l’issue de la réunion intercoréenne de haut niveau du 15 octobre. Néanmoins, les deux parties pourront respecter le calendrier initialement fixé au plus haut niveau.





Le choix du lieu n’est pas anodin. La cérémonie de lancement des travaux se tiendra à la gare de Panmun. Celle-ci est située près du complexe industriel intercoréen de Gaeseong, et elle sera le point de départ, côté nord-coréen, pour la ligne Gyeongui reliant Séoul à Sinuiju. Côté Sud, c’est la gare de Dorasan, située à Paju, qui est la plus proche de la frontière intercoréenne. Lorsqu’un train en part en direction du Nord, il traverse la ligne de démarcation militaire (MDL) pour arriver à la gare de Panmun, qui sert de porte d’entrée dans le royaume ermite. Elle fait partie des trois gares nord-coréennes pour lesquelles Séoul a apporté son soutien dans le cadre des anciens projets intercoréens de connexion ferroviaire. A l’époque, le Sud avait fourni les études et les équipements destinés à leur construction, tandis que le Nord avait mis à disposition sa main d’œuvre. Le 17 mai 2007, un train a circulé à titre d’essai en partant de la gare de Dorasan jusqu’à ces trois gares nordistes. Et entre décembre 2007 et novembre 2008, des trains de marchandises ont roulé tous les jours sur le tronçon de Dorasan à Panmun pour transporter des matières premières pour la construction du complexe industriel de Gaeseong. D’où le choix symbolique de cette gare pour la cérémonie de lancement.





La tenue de cet événement montre bien que les deux Corées mettent en œuvre étape par étape les projets conjoints qu’elles ont consenti à réaliser lors de leurs sommets de cette année. Les projets concernés sont en cours ou en négociations dans divers domaines. L’accord militaire a enregistré les résultats les plus tangibles. Les deux parties ont déjà réalisé la démilitarisation de la zone de sécurité commune (JSA) ainsi que le retrait pilote des postes de garde respectifs dans la DMZ. Et elles préparent les fouilles pour retrouver les dépouilles des soldats morts et enfouis dans cette zone. Concernant la coopération forestière, elles vont bientôt concrétiser leur accord en vue de protéger les pins contre les insectes nuisibles et moderniser les pépinières. Sur le plan humanitaire, il s’agit d’organiser la rencontre par visioconférence des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle pendant la guerre de Corée. Enfin, dans le domaine du sport, les négociations sont en cours pour accueillir ensemble les JO d’été de 2032 dans la péninsule.