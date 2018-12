Une nouvelle équipe économique de Moon Jae-in a pris ses fonctions

ⓒYONHAP News

Le nouveau vice-Premier ministre à l'Economie et ministre des Finances, Hong Nam-ki, a été officiellement nommé par le président Moon Jae-in le 10 décembre. Le nouveau secrétaire présidentiel à la coordination politique, Kim Su-hyun, est également entré en fonction. Ainsi, une nouvelle équipe économique du gouvernement de Moon est désormais en place. Elle aura la lourde tâche de redresser une économie en perte de vitesse.





Agé de 58 ans et titulaire d’un master en économie, Hong a débuté sa carrière au sein du Conseil de planification économique, ancêtre du ministère des Finances. Il a ensuite occupé plusieurs postes clés dans ce ministère ainsi qu’au bureau présidentiel. Il a également été premier vice-ministre des Sciences et de l’Avenir. Après l'arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017, il a été nommé chef du cabinet du Premier ministre, chargé de la coordination des politiques du gouvernement.





Quant à Kim, 56 ans, il a fait ses études en génie civil. Il a été membre du cabinet présidentiel sous le président Roh Moo-hyun. Il a également été vice-ministre de l’Environnement. Dans le gouvernement de Moon, il a occupé le poste de conseiller présidentiel aux affaires sociales.





Les deux hommes remplacent respectivement Kim Dong-yeon et Jang Ha-sung. Le départ simultané de deux hauts responsables économiques constitue un cas plutôt exceptionnel, mais s’explique dans ce cas par la cacophonie entretenue entre eux. Ils affichaient des divergences de vue sur de nombreux dossiers économiques importants, dont notamment l'augmentation du salaire minimum. Cette expérience a visiblement servi de leçon au locataire de la Cheongwadae. Lors de la cérémonie de nomination lundi, le chef de l'Etat a voulu faire comprendre que l'équipe économique de son gouvernement n’est pas une organisation bicéphale, mais qu’elle sera dirigée par un chef unique qu’est le vice-Premier ministre à l'économie, Hong Nam-ki.





Désormais, la communication et la concertation devraient être privilégiées au sein de l'équipe économique. Selon certaines sources, les réunions des ministres en charge de l'économie devraient se tenir plus fréquemment. Le vice-Premier ministre Hong envisagerait de son côté d'organiser des rencontres hebdomadaires avec le nouveau secrétaire présidentiel à la coordination politique. Kim Eui-keum, porte-parole de la Maison bleue, explique que le but sera de « développer une communication active » au sein de l'équipe et de « faire avancer les choses rapidement ». Cependant, certains voient ces initiatives d’un mauvais œil, craignant que le bureau présidentiel ne tente d'accroître son influence dans la prise de décisions gouvernementale en matière de politique économique.





Il faut rappeler que l'économie sud-coréenne se trouve dans un état préoccupant à plusieurs égards. Sa croissance devrait se limiter à 2,7 % cette année. Et pour 2019, on table sur un taux de 2,3 %. La polarisation des revenus ne cesse de s'aggraver. Le marché du travail ne se porte pas bien non plus. Sur le plan extérieur, la production industrielle sud-coréenne perd en compétitivité face à la Chine, notamment. Et la guerre commerciale entre Washington et Pékin risque de peser lourd sur l'économie du pays du Matin clair. Autant dire que la mission qui incombe à la nouvelle équipe économique sera loin d'être aisée.