Les deux Corées ont vérifié le démantèlement de leurs postes de garde frontaliers

ⓒYONHAP News

Séoul et Pyongyang ont vérifié, le 12 décembre, l'achèvement du démantèlement pilote de leurs postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ). Elles ont ainsi fait un premier pas concret pour supprimer tous les postes situés le long de leur frontière commune et faire de la DMZ une « zone de paix ».





Les deux Corées ont retiré le mois dernier un total de 22 postes frontaliers, 11 de chaque côté. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, onze équipes comptant 154 personnes au total ont effectué mercredi un état des lieux pour s'assurer que les postes de garde avaient bien été retirés comme convenu. Les inspecteurs sud-coréens ont lancé l'opération vers 9h du matin, au nord de la DMZ, avant d’être relayés par les nord-Coréens aux alentours de 14h. Vers 17h, ces derniers ont terminé la vérification et ont regagné leur pays. Pour traverser la ligne de démarcation militaire (MDL), les inspecteurs du Sud et du Nord ont emprunté les sentiers temporaires mis en place par les autorités militaires des deux pays.





Toujours selon le ministère, les inspecteurs sud-coréens se sont assurés notamment que les armes à feu et les militaires des postes nord-coréens avaient été complètement évacués et que les équipements de surface et les tunnels souterrains avaient également été détruits de façon irréversible.





C'est la première fois depuis la signature de l'armistice en juillet 1953 que le Sud et le Nord ont effectué des visites aux postes de garde de l'autre côté de la frontière. Leur démantèlement dans la DMZ a eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord militaire adopté par les deux pays le 19 septembre dernier, à l’occasion du troisième sommet entre leurs dirigeants Moon Jae-in et Kim Jong-un. Aux termes de cet accord, Séoul et Pyongyang se sont engagés à démanteler, chacun, onze postes de garde situés à moins de 1 km de la MDL, avant de procéder à leur retrait complet tout au long de la frontière. Le texte prévoyait également la destruction totale des équipements des postes, ainsi que les modalités de vérification réciproque.





La prochaine étape pour les deux pays sera de corriger les défauts signalés lors de la vérification. Ils mèneront ensuite des discussions pour procéder au retrait des postes restants en vue de parvenir, à terme, à une démilitarisation effective de la DMZ. En effet, en dépit de l'armistice qui interdit le déploiement des armes à feu lourdes et des militaires dans cette zone, ils avaient installé des postes de garde avec des soldats armés. Le Nord en comptait environ 160 et le Sud, une soixantaine. Leur suppression totale devrait contribuer à apaiser les tensions militaires le long de la frontière en prévenant les affrontements accidentels et ainsi permettre à cette zone de retrouver l'esprit de l'armistice.