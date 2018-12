Washington annonce des sanctions contre de hauts responsables nord-coréens

ⓒKBS News

Le département américain du Trésor a annoncé le 10 décembre des sanctions contre trois hauts responsables politiques de la Corée du Nord pour violation des droits de l'Homme, parmi lesquels figure notamment Choe Ryong-hae, considéré comme le numéro deux du régime communiste. Cette annonce intervient au moment où les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne sont dans l'impasse.





Les trois hauts responsables nouvellement inscrits sur la liste noire américaine sont donc Choe Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Jong Kyong-thaek, ministre de la Sécurité publique, et Pak Kwang-ho, directeur du département de la Propagande du parti. Ces mesures ont été prises sur la base d'un rapport sur les violations des droits de l'Homme en Corée du Nord, publié le même jour par le Trésor américain. Les organes dirigés par ces trois personnes font déjà l'objet de sanctions de la part du pays de l’Oncle Sam.





Au sein du Parti des travailleurs, Choe est à la tête d’un département chargé de surveiller et de contrôler non seulement les cadres et les membres du parti, mais aussi la population tout entière. Quant à Jong, il dirige les activités de censure et les abus perpétrés par son ministère. Selon le Trésor américain, il est sanctionné pour son rôle dans les violations des droits fondamentaux, comme la torture dans les camps de concentration, le travail forcé ou les violences sexuelles. Enfin, Park, directeur du département en charge de la propagande, surveille et contrôle les informations diffusées par les médias nord-coréens. Il est accusé par les autorités américaines d'être impliqué dans le maintien de la pureté idéologique de la population, la répression des libertés de parole et d'expression et la censure.





Il s'agit d'une quatrième série de sanctions imposées par Washington contre Pyongyang dans le cadre de la loi sur le renforcement des sanctions contre la Corée du Nord, signé en février 2016 par le président américain d'alors, Barack Obama. Cette loi oblige le département d'Etat américain à publier tous les 180 jours un rapport sur la situation des droits de l'Homme dans le royaume ermite, qui sert de fondement à l'adoption de mesures punitives à son encontre. Auparavant, l'administration américaine avait déjà inscrit sur sa liste noire 29 individus dont, notamment, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et sa sœur cadette Kim Yo-jong.





Cette quatrième salve de sanctions retient particulièrement l'attention car elle a été annoncée à un moment délicat où les négociations américano-nord-coréennes sur le nucléaire marquent le pas, et alors que les deux pays tentent de tenir un deuxième sommet entre leurs dirigeants Kim Jong-un et Donald Trump. La publication de ce dernier rapport intervient un an et deux mois après le précédent, au lieu des 180 jours stipulés par la loi. Washington aurait voulu ne pas compromettre l'avancement des négociations en cours avec Pyongyang.





Dans ce contexte, en adoptant ces nouvelles sanctions, l'administration américaine souligne l'importance qu'elle accorde au respect des lois nationales en matière de droits de l'Homme. En même temps, elle tente par-là d’exercer une pression accrue sur le régime, après lui avoir accordé certaines concessions comme la suspension ou la réduction des manœuvres militaires conjointes sud-coréano-américaines, et ce afin de s'assurer une meilleure position dans ses négociations avec Kim III.