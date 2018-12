La KFA fera peau neuve en 2019

© KFA

L’Association sud-coréenne de football (KFA) a annoncé vendredi dernier son plan de restructuration qui sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019. Cette initiative a pour but de rendre l’équipe nationale plus compétitive et de favoriser la formation des jeunes joueurs.





La « division de l’assistance pour l’équipe nationale » sera rebaptisée « division du renforcement de la compétitivité ». Elle aura sous sa tutelle un nouveau service du football scientifique, destiné à soutenir les « guerriers de Taegeuk » en analysant les données sur leur physique, leur santé et leurs matchs.





La division de la stratégie pour les jeunes footballeurs fera également l’objet d’une réforme pour mettre davantage l’accent sur l’apprentissage des techniques. Ses activités seront en conformité avec les mesures du comité du développement technique. Par ailleurs, un nouveau service sera mis en place sous la division de la gestion des compétitions pour dynamiser la K3 League, la ligue amateur du pays.





La KFA a nommé à des postes de responsables d’anciens joueurs ou sélectionneurs ayant de l’expérience sur le terrain.