Gymnastique artistique : Yeo Seo-jeong en tête de la Mikhail Voronin Cup

La gymnaste sud-coréenne Yeo Seo-jeong est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie du saut de cheval lors de la Mikhail Voronin Cup qui s'est déroulée les 12 et 13 décembre à Moscou. Il s’agit d’un des tournois internationaux organisés par la Fédération internationale de gymnastique (FIG). La jeune fille s’est également classée 3e au sol et 2e au concours général.





L’athlète de 16 ans n’est autre que la fille du légendaire gymnaste Yeo Hong-chul, qui a offert en 1996 la première médaille d'argent à la Corée du Sud dans ce sport. Tout comme son père, elle enchaîne de belles performances ces derniers temps. Elle a surpris le pays l’été dernier en se hissant en tête des Jeux asiatiques de Jakarta en saut de cheval alors que c’était sa première compétition majeure senior.





C’est la première fois depuis 32 ans qu’une gymnaste sud-coréenne décroche l’or dans cet événement. En novembre dernier, Yeo s’est positionnée au 5e rang du Championnat mondial dans la même catégorie. Le pays du Matin clair a lieu d’attendre les prochains JO avec impatience.