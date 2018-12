Le gouvernement cherche à redynamiser l’économie pour 2019

ⓒYONHAP News

Le président Moon Jae-in a présidé ce matin une réunion ministérielle élargie sur l’économie. C’est la première du genre depuis son arrivée au pouvoir en mai 2016. Cette démarche témoigne de sa volonté d’axer les politiques économiques sur la vie de la population. Dans le même cadre, il avait également affiché son intention de remplacer des hauts responsables comme le vice-Premier ministre à l'économie et le premier secrétaire présidentiel aux affaires sociales. Le gouvernement cherche ainsi à mettre tout le paquet sur la redynamisation de l’économie en 2019.





Quels dossiers ont été abordés lors de la réunion ? Tout d’abord, l’orientation des politiques économiques pour 2019 a été dévoilée. Ensuite, les officiels ont discuté des mesures visant à apporter une bouffée d'oxygène à l’économie, notamment l’ajournement de la hausse du salaire minimum et de l’application des sanctions pour non-respect des 52 heures de travail hebdomadaire. Et ce dans le but de minimiser les dégâts liés à la mise en œuvre subite de ces nouveaux dispositifs. Ont aussi été évoqués l’atténuation des réglementations des activités entrepreneuriales, la multiplication des projets d'investissement privé et l’allongement de la période de réduction de l’impôt sur la consommation spéciale.





Avec plusieurs indicateurs dans le rouge, les perspectives économiques 2019 sont loin d’être brillantes. La cote de popularité de Moon qui ne cesse de reculer fait également craindre un affaiblissement de son autorité. Selon un sondage, le chiffre a régressé à 48,1 % la deuxième semaine de décembre contre 61 % il y a un mois. Il s’agit du niveau le plus bas depuis sa prise de fonction. Par contre, ceux qui sont négatifs sur la politique actuelle représentent 46,9 % en enregistrant une hausse d’environ 15 points par rapport à novembre dernier.





Pourquoi de plus en plus de sud-Coréens tournent-ils le dos au locataire de la Maison bleue ? C’est notamment l’incertitude économique prolongée qui inquiète la population. Si Moon Jae-in a rallié de nombreux défenseurs au début, c’est parce qu’il a réussi à relancer le dialogue avec Pyongyang en dissipant la menace de la guerre et à corriger les erreurs du précédent gouvernement. Pourtant, l’économie du pays continue de s’essouffler et le marché de l’emploi reste atone, ce qui a inversé sa courbe de popularité. Le président est soutenu par moins de 30 % des jeunes hommes d’une vingtaine d’années qui font face au problème de chômage. Ardent partisans autrefois, ils font désormais partie de ses détracteurs. Pour remédier à cette situation, il s’est retroussé les manches en vue d’améliorer le quotidien de la population. L’année du cochon semble être un tournant essentiel de sa politique économique dite « J-nomics ».