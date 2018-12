SCOTRA, fournisseur d’installations de production d’énergie solaire flottante

© SCOTRA

On voit souvent des panneaux solaires sur les toits, des champs ou des plaines. En fait, ce sont les cas les plus courants. Mais, il est aussi possible d’en voir sur l’eau, et plus précisément dans des réservoirs de barrages et des lacs.





Et l’une des entreprises leaders sur ce segment est la société sud-coréenne SCOTRA qui est la seule au monde à avoir installé des systèmes photovoltaïques flottants dans des réservoirs de barrages. Car grâce à son expérience unique qu’elle a acquise en développant des structures flottantes de systèmes de flottaison marins et d’installations de loisirs nautiques dans le pays, elle n’a eu aucun mal à sauter sur le segment des installations solaires flottantes en quelques années.