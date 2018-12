Plats de navet (I)

ⓒ KBS

Dans la cuisine coréenne, il y a un ingrédient qui est utilisé de diverses manières : le navet, appelé « mu » en coréen. Malgré son rôle important dans la construction de la saveur des différents plats, on a longtemps négligé sa valeur. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » partira à la recherche des menus qui comportent ce légume faible en calories mais rempli de bienfaits nutritifs.





Notre première destination cette semaine est la ville de Yeoju, située dans la province de Gyeonggi. Ici, il y a un navet particulier qu’on ne trouve nulle part ailleurs baptisé « gaegeolmu ». Selon les habitants, on l’appelle ainsi parce qu’il est tellement délicieux qu’on le mange avec voracité. D’une taille beaucoup plus petite qu’un navet ordinaire, il nous surprend par sa dureté et son goût piquant. Lee Jae-ho qui vit de la culture de ce légume nous accueille avec divers menus.

Tout d’abord, le jour de la récolte, il commence par préparer le « gaegeolmu gimjang ». Ce kimchi obtenu à partir de morceaux de navet assaisonné de différents condiments peut être consommé pendant plus d’un an. Pour l’accompagner, on n’oublie pas de cuire le « gaegeolmu siraegi deunggalbijjim ». On fait cuire des travers de porc en les déposant sur des feuilles de navet, et assaisonne le tout de manière pimentée. L’astuce : on y ajoute de l’huile extraite des semences du navet qui rend le plat plus appétissant et plus nutritif.





Le gaegeolmu, qui est particulièrement pauvre en eau, sèche de manière rapide par rapport au navet ordinaire. Avec les morceaux de navet sec, on prépare le « mumallaengi » en les assaisonnant de manière pimentée et sucrée avec de la pâte de piment rouge et du sirop de maïs. Ce plat d’accompagnement qui permet de redonner l’appétit est consommé tout au long de l’année. Si on ajoute le navet sec assaisonné de sauce soja dans le « gimbap », le riz et divers autres légumes enroulés dans une feuille d’algue séchée, cela devient un encas bien succulent apprécié notamment par les enfants.

Si on fait cuire à la vapeur le gaegeolmu, il devient bien mou. On le fait griller légèrement dans de l’huile et cela devient une galette bien ferme sous la dent appelée « gaegeolmujeon ».

Quant aux restes de gaegeolmu, on les enterre afin de les replanter au printemps prochain et d’y obtenir des fleurs puis des graines.





Déplaçons-nous dans le village portuaire de Bukseongpogu, dans la ville d’Incheon, sur la côte ouest du pays. Ici, un paysage intéressant attire notre regard : un marché aux poissons sur un bateau. Lim Jung-min dit que cette manière de vendre des poissons est une tradition qui date de plus de 40 ans, depuis la génération de son père. Il étale divers poissons ou fruits de mer qu’il a pêchés chaque jour sur son bateau et les gens y montent pour les choisir. Une fois la vente terminée, les pêcheurs se rassemblent pour préparer divers plats avec des produits halieutiques saisonniers. Tout d’abord, avec les crabes, on prépare le ragoût légèrement pimenté « kkotgaetang ». En vue d’obtenir un bouillon bien profond, il est indispensable d’y ajouter des morceaux de navet. Quant au « jolbok », une sorte de poisson-globe, on le fait sécher d’abord environ trois jours sous la brise marine afin de le rendre plus ferme sous la dent, puis le fait mijoter dans le bouillon pimenté, en y ajoutant du navet. Ce « jolbokjorim » est un délice que les habitants aiment particulièrement quand le vent froid hivernal commence à souffler. Pour ceux qui préfèrent une saveur simple, on propose le « jolbokmalgeuntang », le ragoût limpide du poisson-globe. On ne manque pas d’y ajouter le persil japonais « minari » et le navet qui ont un pouvoir antioxydant.





Notre voyage à la recherche des vertus gustatives et nutritives du navet se poursuit la semaine prochaine.