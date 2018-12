GM Korea : la KDB avalise la création d’une activité R&D à part entière

ⓒYONHAP News

La Korea Development Bank (KDB) et GM Korea se sont mis d’accord sur la séparation de la section R&D de ce dernier. Cette décision a provoqué une vive opposition du syndicat de la filiale sud-coréenne de General Motors, qui a lancé une grève partielle aujourd’hui. Rappelons que la KDB, le deuxième plus important actionnaire de la firme, était contre le projet de séparation. Pourtant, elle a fini par donner son feu vert.





Le plan en question consiste à séparer GM Korea de son service de recherche et développement. A noter que le constructeur automobile a fermé son usine à Gunsan, dans le sud-ouest de la péninsule, et envisagé même de se retirer définitivement du marché sud-coréen à cause de ses difficultés. La KBD et le groupe de Détroit ont finalement décidé d’investir respectivement 6,4 milliards et 750 millions de dollars afin de maintenir GM Korea au moins pour les dix années à venir. Ce compromis a évité aux employés de perdre leur travail et aux fournisseurs de faire faillite. Cependant, le géant américain a ensuite proposé de faire du service R&D de sa filiale une société à part entière, malgré l’objection de la banque. Cette dernière avait même porté le dossier auprès de la Justice afin d’empêcher cette séparation.





Comment expliquer ce revirement de la KDB ? La banque a fait analyser le rapport présenté par le constructeur automobile américain afin d’évaluer l’intérêt de ce plan de séparation. Ensuite, elle a décidé de le valider pour trois raisons. D’abord, la séparation de la R&D pourra contribuer à stabiliser la gestion de l’entreprise. Ensuite, elle se traduira par une réduction des coûts tout en augmentant le bénéfice d’exploitation. Dernièrement, ce dispositif rendra les activités plus viables. Car General Motors s’est engagé à faire de son centre de R&D sud-coréen une base stratégique pour les véhicules SUV et CUV au moins pendant une décennie. A cela s’ajouterait la faible chance réservée à la banque sud-coréenne de gagner contre le géant américain en cas de procès.





Selon la KDB, la création d’un centre de R&D stratégique en Corée du Sud aura plusieurs avantages. Tout d’abord, les fournisseurs sud-coréens de pièces automobiles pourront trouver plus de débouchés car ils participeront à l’ensemble de la chaîne de production allant de la conception jusqu’à l’approvisionnement. De plus, de nouveaux emplois pourront être créés. Il reste toutefois à convaincre le syndicat qui a été mis à l’écart dans la prise de cette décision.