L’ONU adopte une nouvelle résolution condamnant les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord

Pour la 14e année consécutive, l’ONU a adopté une résolution qui condamne la Corée du Nord pour ses violations des droits de l’Homme. Ce texte aura-t-il un impact sur les négociations nucléaires en cours entre Pyongyang et Washington ?





« La résolution cite le rapport de 2014 publié par la Commission d’enquête de l’ONU sur les droits de l’Homme en Corée du Nord. Ce document mettait en évidence des crimes tels que la torture, des traitements inhumains, des viols, du travail forcé, des exécutions publiques, des détentions arbitraires, et l’absence de procédures pour protéger les droits civiques au nord du 38e parallèle. La résolution exprime son inquiétude quant à ces crimes qui perdurent. Elle cherche aussi à rendre les auteurs de ces abus responsables de leurs actes. Elle demande au Conseil de sécurité de l’ONU de prendre les mesures nécessaires pour punir les coupables et recommande des sanctions visant les personnes les plus responsables de ces crimes contre l’humanité. A l’évidence, l’expression fait référence au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un », fait remarquer Oh Gyeong-seop, chercheur à l’Institut de Corée pour la réunification nationale. Il nous offre son analyse.