Zero Pay, le paiement sur mobile à frais réduits

Un nouveau service de paiement mobile baptisé « Zero Pay » est lancé aujourd’hui à titre d’essai. Son objectif : venir en aide aux petits commerçants en réduisant presque à zéro les frais de transaction. Actuellement, les vendeurs doivent s’acquitter d’une commission de 0,8 % à 2,3 % du montant des transactions aux opérateurs de cartes de crédit. Plus l’établissement est petit, plus le taux est élevé. Mais avec Zero Pay, le barème est inversé. Ainsi, par exemple, un commerçant qui emploie moins de six employés et dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur à 800 millions de wons, soit environ 620 000 euros, ne paiera aucune commission pour l’utilisation de ce nouveau mode de règlement sur smartphone.





Autrement dit, le gouvernement aurait jugé qu’il était urgent d’aider les petits commerçants, notamment les autoentrepreneurs, frappés de plein fouet par le ralentissement économique. A cela s’ajoutent différentes mesures en faveurs des employés. Depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Moon Jae-in, de centre-gauche, le salaire minimum a grimpé et les heures hebdomadaires maximales ont été fixées à 52 heures. Ces mesures ont eu pour effet d’augmenter rapidement le coût de la main-d’œuvre, alors que les petits commerçants paient un loyer très élevé pour leurs locaux.





Cependant, certains observateurs du milieu financier restent sceptiques quant à l’efficacité de ce nouveau système de paiement mobile. D’après eux, les clients ne ressentiront pas le besoin de changer leurs habitudes de paiement, faute d’avantages tangibles. En effet, Zero Pay repose sur le virement bancaire direct du consommateur au vendeur, et nécessite le téléchargement d’une application supplémentaire. Or, d’autres modes de paiement sur mobile existent déjà, dont Kakao Pay et Samsung Pay. En face, les autorités financières du pays estiment que ce nouveau dispositif finira par trouver sa place, car l’exécutif propose différentes mesures incitatives pour les consommateurs. Par exemple, le taux de déduction fiscale pour un règlement effectué par Zero Pay est de 40 %, contre 15 % par carte de crédit. L’exécutif et les autorités compétentes encouragent les petits commerçants à adhérer à ce nouveau mode de paiement, à commencer par les établissements franchisés.