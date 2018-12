Hausse des taux d’intérêt américains : quel impact sur l’économie sud-coréenne ?

ⓒYONHAP News

La Réserve fédérale des Etats-Unis a procédé à un nouveau relèvement du taux directeur américain de 0,25 point, ce qui place le taux d’intérêt dit « au jour le jour » entre 2,25 % et 2,5 %. Cette hausse devrait avoir un impact non négligeable sur l’économie sud-coréenne qui peine à redécoller. Les autorités financières de Séoul, qui se sont réunies d’urgence ce matin, se veulent cependant rassurantes en considérant que le taux directeur du pays, actuellement de 1,75 %, est suffisamment compétitif pour empêcher une fuite massive de capitaux étrangers vers les Etats-Unis. Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) s’est également montré optimiste en remarquant que la Fed avait décidé de ne relever qu’à deux reprises son taux au jour le jour en 2019, contre quatre cette année. Selon Lee Ju-yeol, ce ralentissement devrait donner une marge de manœuvre accrue aux banques centrales des autres pays en faveur d’une politique monétaire expansionniste. Ceci dit, le gouvernement a affirmé qu’il allait rester sur le qui-vive afin de réagir au moindre signe d’instabilité des places financières. De son côté, le Service de supervision financière (FSS) s’est dit prêt à sanctionner sévèrement toute tentative de déstabiliser les marchés, en jugeant que leur mobilité à l’intérieur comme à l’extérieur du pays avait été accrue.





Les répercussions de ce relèvement des taux d’intérêt américain seront plutôt mauvaises sur l’endettement des ménages sud-coréens qui ne cessent de battre des records ces dernières années. Car cette hausse entraîne immanquablement celle des taux d’intérêt sud-coréens, afin de ne pas perdre les investisseurs étrangers. Par exemple, la BOK a dû revaloriser son taux directeur le mois dernier de 0,25 point en dépit d’une prévision économique morose pour ne pas trop creuser le décalage entre les taux sud-coréen et américain. Pour rappel, le niveau de l’endettement des ménages au pays du Matin clair s’est élevé, à la fin du 3e trimestre, à 1 514 400 milliards de wons, soit environ 1 200 milliards d’euros. Dans ce contexte, le relèvement des taux d’intérêt pourrait peser lourdement sur les ménages. Selon les autorités financières, plus de 1,27 million d’entre eux auraient du mal à rembourser le capital et les intérêts de leur dette, et 340 000 risqueraient de faire faillite. Par ailleurs, le montant des prêts contractés par les petits commerçants vulnérables a également grimpé ces derniers mois.