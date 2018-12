Les salles de cinéma réservées aux personnes du 3e âge

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud offre un très large éventail d’activités, et ce pour toutes les tranches d’âge. Mais, qu’est-il proposé aux seniors ?





Depuis 2010, des « salles de cinéma réservées aux personnes du 3e âge » ont fait leur apparition au pays du Matin clair, et à Séoul plus particulièrement. Ce sont des endroits qui donnent un accès illimité aux personnes âgées de plus de 55 ans aux films de leur jeunesse ou à des spectacles présentés dans la journée pour 2 000 wons, soit 1,50 euro seulement.





On retrouve donc une salle de cinéma dédiée aux personnes âgées au Seodaemun Art Hall, dans le nord-ouest de la capitale. Elle a été inaugurée le 2 octobre 2010, à l’occasion de la journée des seniors en Corée du Sud. Ces derniers peuvent donc profiter de la culture à travers des films et des spectacles proposés à prix très réduit.





Voir des films de notre jeunesse nous fait toujours du bien. Les personnes âgées de plus de 55 ans peuvent, par exemple, profiter en ce moment de films anciens comme « L’épéiste manchot » de 1967 ou « Un arc-en-ciel dans mon cœur » de 1977 au Cinema Silver, situé dans le quartier de Jongno dans le nord de la capitale. Ce lieu de rendez-vous culturel qui était à l’origine le cinéma Hwayang est équipé de 600 sièges et projette deux séances de films par jour. De quoi bien divertir nos seniors !





