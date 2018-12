Plusieurs groupes d’idoles s’impliquent dans des dons et du bénévolat

ⓒ YONHAP News

Trois membres du groupe NCT 127 ont fait leur apparition, non pas pour chanter, mais pour confectionner un gâteau. Taeyong, Jungwoo et Jaehyun ont participé à une action bénévole organisée par Kids Fund à l’école primaire Jangpa située à Paju, dans la province de Gyeonggi.





Les associations caritatives accordent une attention particulière aux groupes d’idoles populaires, car ils exercent un impact considérable sur leurs fans au-delà des frontières. La campagne mondiale « Love Myself » de l’Unicef en collaboration avec BTS pour la protection des enfants a récolté plus de 1,2 million d’euros un an après son lancement.





De leur côté, les groupes de K-pop se tournent davantage vers les dons et les activités bénévoles car les fans d’aujourd’hui accordent de plus en plus d’importance aux valeurs morales de leurs stars.





Face à ce changement, certaines agences ont même créé un département dédié aux activités sociales. Par exemple, SM Entertainment a lancé sa propre équipe de bénévoles baptisée « Smile », et JYP Entertainment mène plusieurs activités en partenariat avec la mairie de Gangdong.