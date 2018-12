TVXQ sort un album spécial le 26 décembre à l’occasion du 15e anniversaire de ses débuts

ⓒ SM Entertainment

Tong Vfang Xien Qi, aussi connu sous l’acronyme « TVXQ » est un boys band formé en 2003 sous le label SM Entertainment.





Signifiant « les dieux de l’Est qui s’élèvent », le groupe fête ce 26 décembre le 15e anniversaire de ses débuts. A cette occasion, il sortira un album spécial intitulé « New Chapter #2: The Truth of Love » composé de sept morceaux de divers genres.





Les deux chanteurs organiseront le même jour un fan meeting afin de passer ce jour spécial aux côtés de leurs admirateurs les plus fidèles. Ce rendez-vous baptisé « TVXQ! Special Day ‘The Truth of Love’ » aura lieu le 26 décembre à 20h au sein de l’université Korea à Séoul. Les réservations ont été lancées lundi dernier sur le site YES24.





Le boys band a récemment établi trois nouveaux records au Japon en tant qu’artiste étranger avec son nouveau single « Jealous ». D’abord, TVXQ a raflé la 1e place du fameux classement Oricon pour la 13e fois. Deuxièmement, il compte 38 chansons qui ont figuré au top 10. Enfin, la vente de ses singles s’élève à 4 592 000 copies dans le pays voisin.