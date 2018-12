18 nouveautés vinyles attirent l’attention des amateurs de « musique authentique »

ⓒ Getty Images Bank

Voici une excellente nouvelle qui fera plaisir aux amateurs de disques vinyle. « Golden Noise Vinyl Factory », le seul fabricant de vinyles au monde qui accepte une commande de 100 copies, a dévoilé la liste des 18 disques vinyle réalisés en édition limitée.





Parmi eux, on peut trouver l’album tribute sorti pour le 30e anniversaire de la mort de Yoo Jae-ha et le premier EP de Shin Hyun-hee et Kim Root.





Certains albums ont vu leurs 300 exemplaires écoulés via la prévente lancée le 2 décembre. Face à ce succès inattendu, la société envisage même d’organiser un fan meeting. Ce n’est pas tout. D’ici la fin de l’année, plusieurs nouveaux disques vinyle seront mis sur le marché.